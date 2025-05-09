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Єрмак: Україна і США розглядають різні варіанти 30-тиденного припинення вогню. Триває процес консультацій

У разі відмови РФ від припинення вогню, США готові посилити санкції проти Росії.

Єрмак: Україна і США розглядають різні варіанти 30-тиденного припинення вогню. Триває процес консультацій
Андрій Єрмак
Фото: Офіс Президента

Під час вчорашньої розмови із президентом США Дональдом Трампом, Володимир Зеленський обговорив питання щодо 30-тиденного припинення вогню між Україною та РФ. Наразі триває процес консультацій, під час якого розглядають різні варіанти припинення вогню.

Про це у відеозверненні у Telegram розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

"Наразі триває процес консультацій. Вчора президент США Дональд Трамп говорив із Володимиром Зеленським. Зокрема про 30-тиденне припинення вогню, для початку. І це є принциповою позицією Президента", — наголосив Єрмак. 

Очільник ОП зазначив, що наразі триває процес консультацій, під час якого роглядаються різні варіанти щодо припинення вогню.  "Головне, що США та інші стратегічні партнери — Великобританія, Франція, Німеччина та інші підтримують це питання". 

Єрмак додає, що наразі процес обговорення припинення вогню на етапі визначення терміну. Якщо Росія не прийме цих умов, тоді почнеться процес тиску, зокрема, посилення санкцій проти РФ.

"Законопроєкт щодо санкцій проти Росії готовий у Конгресі США. Я вважаю, що цей процес буде рухатися, адже у нас триває війна і ми прагнемо завершити її сталим миром", — додає Андрій Єрмак. 

На запитання чи є вірогідність мирного врегулювання в наступні три місяці, Єрмак відповів, що наразі є декілька опцій, які передбачають перемовини та тиск. 

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"Для початку Росія має піти на 30-ти денне припинення вогню. Далі включається опція переговорного треку, і тільки в такому разі. Цей трек буде разом з нашими партнерами. І під час нього ми відстоюємо позиції України, а також моніторимо дотримання припинення вогню. Важливо, щоб мовчав і фронт, і небо. Гарантії безпеки - важлива опція для України", — пише глава Офісу президента.

  • Під час вчорашньої розмови із президентом США Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні, і очікує згоди Росії на цю пропозицію. 
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