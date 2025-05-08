Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

“Мав гарну розмову з президентом Трампом. Привітали наші народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці”, - написав Зеленський.

Співрозмовники обговорили необхідність подальших зусиль заради миру. Президент України розповів колезі ситуацією на полі бою та повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні, і очікує згоди Росії на цю пропозицію.

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, але Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню.

В свою чергу Дональд Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню.

Президенти також погодили подальші контакти.