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Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом

Співрозмовники обговорили необхідність подальших зусиль заради миру.

Зеленський розповів подробиці розмови з Трампом
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

“Мав гарну розмову з президентом Трампом. Привітали наші народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці”, - написав Зеленський.

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Співрозмовники обговорили необхідність подальших зусиль заради миру. Президент України розповів колезі ситуацією на полі бою та повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні, і очікує згоди Росії на цю пропозицію. 

Володимир Зеленський підтвердив, що Україна готова до переговорів у будь-якому форматі, але Росія має показати серйозність своїх намірів завершити війну, почавши з повного й безумовного припинення вогню.

В свою чергу Дональд Трамп підтвердив, що хоче завершення цієї війни, готовий допомагати та підтримує необхідність припинення вогню. 

Президенти також погодили подальші контакти.
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