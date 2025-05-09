Росіяни упродовж дня знову били по Нікопольщині Дніпропетровської області

Упродовж дня 9 травня російські окупанти знову атакували дронами та били з артилерії Нікопольський район.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ворог атакував fpv-дронами та гатив з важкої артилерії", — каже він.
Російські війська били по Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах.
Пошкоджений приватний будинок, зачепило й інфраструктуру. Загиблих та постраждалих немає.
- 8 травня внаслідок обстрілів РФ на Нікопольщині постраждав чоловік і є руйнування.