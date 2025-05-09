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Росіяни упродовж дня знову били по Нікопольщині Дніпропетровської області

Ворог застосовує дрони та артилерію.

Росіяни упродовж дня знову били по Нікопольщині Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Упродовж дня 9 травня російські окупанти знову атакували дронами та били з артилерії Нікопольський район.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог атакував fpv-дронами та гатив з важкої артилерії", — каже він. 

Російські війська били по Нікополю, Мирівській, Покровській, Марганецькій, Червоногригорівській громадах. 

Пошкоджений приватний будинок, зачепило й інфраструктуру. Загиблих та постраждалих немає.

  • 8 травня внаслідок обстрілів РФ на Нікопольщині постраждав чоловік і є руйнування.
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