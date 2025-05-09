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Генсек Ради Європи підтвердив політичну підтримку створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ

Берсе наголосив, що Україна залишається головним пріоритетом Ради Європи.

Генсек Ради Європи підтвердив політичну підтримку створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ
Генсек Ради Європи Ален Берсе
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підтвердив політичну підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, передає «Європейська правда».

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9 травня, як відомо, у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ європейських країн, які вітали завершення технічної роботи над проєктами правових інструментів, необхідних для створення трибуналу в межах Ради Європи.

«Сьогоднішня подія у Львові демонструє нашу єдність і рішучість забезпечити справедливий та тривалий мир для України», – заявив Берсе.

Він наголосив, що Україна залишається головним пріоритетом Ради Європи.

«Ми вже розробили план дій щодо стійкості, відновлення та відбудови. Ми створили повноцінно функціонуючий Реєстр збитків для України. Європейський суд з прав людини розглядає тисячі справ про ймовірні порушення прав людини внаслідок агресії Росії. І ми взялися за тяжку ситуацію з українськими дітьми як за свою власну», - сказав генсек.

Берсе підкреслив, що нині настав момент реалізувати політичну волю щодо створення трибуналу.

«Правосуддя також потребує ресурсів. Фінансування має бути забезпечено, а необхідна підтримка надана для функціонування майбутнього трибуналу», – зазначив генеральний секретар Ради Європи.

  • 9 травня міністри закордонних справ ЄС схвалили створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії проти України.
  • Засідання Комітету міністрів Ради Європи в Люксембурзі 13-14 травня 2025 року стане наступним кроком на шляху до формалізації створення такого суду у межах Ради Європи.
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