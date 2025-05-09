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За рахунок грошей Росії: ЄС оголосив про намір надати 1,9 млрд євро на військову підтримку

Більшість суми піде на закупівлю зброї в українських виробників, що не лише посилить армію, а й підтримає ОПК і економіку. 

За рахунок грошей Росії: ЄС оголосив про намір надати 1,9 млрд євро на військову підтримку
ЄС надасть Україні 1.9 млрд євро на підтримку
Фото: Денис Шмигаль у X

Євросоюз сьогодні офіційно оголосив про намір виділити майже 1,9 млрд євро на військову підтримку України. Голова уряду Денис Шмигаль назвав це рішення історичним, оскільки зброю для України закуплять за рахунок прибутків від заморожених активів Росії через Європейський фонд миру. 

1 млрд євро з цієї суми піде на закупівлю зброї за данською моделлю – тобто в українських виробників. Таким чином посилиться не лише здатність до захисту, а й економіка. 

Ще понад 600 мільйонів євро буде спрямовано на артилерію та боєприпаси. Понад 200 мільйонів євро – на посилення української ППО.

"Особлива вдячність Данії, Франції, Нідерландам та Італії, які реалізовуватимуть закупівлі української зброї на суму 1 мільярд євро", – повідомив Шмигаль. 

  • Нині, у День Європи, топдипломатка ЄС Кая Каллас і представники близько 40 країн прибули до Львова. Це – візит солідарності з українським народом.
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