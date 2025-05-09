Фінляндія пропонує ЄС запровадити мита на весь російський імпорт як додаток до санкцій

Це рішення не потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів Євросоюзу.

Фінляндія пропонує запровадити мита на весь імпорт з Росії до Європейського Союзу, які діятимуть паралельно з антиросійськими санкціями.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами міністерки закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен, така ініціатива може працювати паралельно з чинними санкціями ЄС і не потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів.

"Якщо в майбутньому деякі із санкцій втратять свою ефективність, або що б не сталося, ми все одно будемо мати ці тарифи", – зазначила Валтонен.

Видання зазначає, що ця пропозиція з'явилася тоді, коли блок зіткнувся з потенційним новим протистоянням з Угорщиною щодо поновлення тарифів, які були введені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Торговельні заходи, такі як мита, пропонують обхідний шлях, оскільки для їхнього затвердження потрібна лише кваліфікована більшість - тобто підтримки 15 із 27 країн, які представляють не менше 65% населення ЄС. Санкції ЄС продовжуються кожні пів року за умови схвалення всіма країнами. Однак, Угорщина неодноразово погрожувала накласти вето.

Як повідомлялося, наступне обговорення санкцій ЄС призначили на 14 травня.