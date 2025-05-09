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Індія заявила про обстріл Пакистаном своїх військових баз

В Ісламабаді заперечують атаку і вважають її "кампанією пропаганди".

Індія заявила про обстріл Пакистаном своїх військових баз
Фото: EPA/UPG

У регіоні Кашмір зафіксовано обстріли військових об'єктів Індії, що тривали близько 2,5 годин. За версією індійського міністерства оборони, атаку із застосуванням дронів та балістичних ракет здійснив Пакистан.

Як пише Reuters, армія Індії стверджує, що нейтралізувала загрозу без людських втрат чи руйнувань. Було перехоплено щонайменше вісім ракет. Внаслідок обстрілу у домівках зникло світло, проте електропостачання швидко почали відновлювати.

У Пакистані свою причетність до атаки на Кашмір не підтвердили. Офіційна позиція Ісламабаду полягає в тому, що Індія "висуває необґрунтовані звинувачення, які є політично мотивованими та складають частину безвідповідальної пропагандистської кампанії проти Пакистану".

 
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