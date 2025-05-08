Радянський космічний зонд може впасти на територію Польщі

Космічний об'єкт може не згоріти повністю під час повернення в атмосферу.

Польське космічне агентство (POLSA) попередило мешканців країни, що залишки радянського зонду “КОСМОС-482” можуть впасти на територію Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

“За даними POLSA, об'єкт може не згоріти повністю під час повернення в атмосферу, а це означає, що його уламки можуть досягти поверхні Землі”, - йдеться у повідомленні.

POLSA разом з європейськими та американськими колегами уважно стежить за траєкторією зонда, щоб надати найактуальнішу та найточнішу інформацію про його прогнозоване входження в атмосферу Землі.

“Наразі прогнозується, що повторне входження зонда в атмосферу Землі відбудеться 10 травня 2025 року приблизно о 04:02 за центральноєвропейським літнім часом (CEST) з похибкою +/- 13 годин”, – повідомляє POLSA.

Радянський космічний зонд “КОСМОС-482”, запущений у 1972 році з метою досягнення Венери, зараз повертається на Землю. Зонд, який мав досліджувати Венеру, так і не досяг місця призначення через несправність і з того часу залишається в космосі.