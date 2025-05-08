У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Знову чорний дим: кардинали сьогодні не обрали нового Папу Римського (оновлено)
Знову чорний дим: кардинали сьогодні не обрали нового Папу Римського (оновлено)
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Два інститути НАМНУ так і не уклали договори з НСЗУ
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
ГоловнаСвіт

Радянський космічний зонд може впасти на територію Польщі

Космічний об'єкт може не згоріти повністю під час повернення в атмосферу.

Радянський космічний зонд може впасти на територію Польщі
Ілюстративне фото
Фото: NASA

Польське космічне агентство (POLSA) попередило мешканців країни, що залишки радянського зонду “КОСМОС-482” можуть впасти на територію Польщі.

Про це повідомляє RMF24.

“За даними POLSA, об'єкт може не згоріти повністю під час повернення в атмосферу, а це означає, що його уламки можуть досягти поверхні Землі”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Google News

POLSA разом з європейськими та американськими колегами уважно стежить за траєкторією зонда, щоб надати найактуальнішу та найточнішу інформацію про його прогнозоване входження в атмосферу Землі. 

“Наразі прогнозується, що повторне входження зонда в атмосферу Землі відбудеться 10 травня 2025 року приблизно о 04:02 за центральноєвропейським літнім часом (CEST) з похибкою +/- 13 годин”, – повідомляє POLSA.

Радянський космічний зонд “КОСМОС-482”, запущений у 1972 році з метою досягнення Венери, зараз повертається на Землю. Зонд, який мав досліджувати Венеру, так і не досяг місця призначення через несправність і з того часу залишається в космосі.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies