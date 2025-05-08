Кандидат у президенти Польщі від PiS “у хаосі” через угоду з нерухомістю

Політик, можливо, придбав квартиру в обмін на догляд за пенсіонером-інвалідом, який, як пізніше виявилося, проживає в будинку для літніх людей.

Кандидат у президенти Кароль Навроцький, якого підтримує націоналістична партія “Право і справедливість” (PiS), зазнає критики через звинувачення в тому, що він не розкрив інформацію про кількість квартир, якими володіє, пише Politico.

Політик, можливо, придбав одну з них в обмін на догляд за пенсіонером-інвалідом, який, як пізніше виявилося, проживає в будинку для літніх людей.

Після кількох днів негативної інформації Навроцький провів пресконференцію, на якій наполягав, що купив квартиру законно, але що він і його дружина передадуть її на благодійність. Однак його кампанія, яка набирала обертів останніми тижнями, зараз перебуває у серйозному хаосі.

“Цей галас навколо нерухомості – ще один удар по історику, чий авторитет підірвали повідомленнями про його дивну спробу просувати свою книгу про організовану злочинність у телевізійному інтерв'ю з експертом, який виявився переодягненим Навроцьким”, ‒ зазначає видання.

Politico додає, що його спроба продемонструвати свою геополітичну вагу, зустрівшись з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті минулого тижня, була затьмарена, коли Білий дім пізніше опублікував зображення Трампа в образі Папи Римського, створене штучним інтелектом.

Згідно з опитуванням POLITICO, проведеним перед першим туром президентських виборів 18 травня, Навроцький відстає від мера Варшави Рафала Тшасковського на 7 відсоткових пунктів. Два кандидати-лідери виходять у другий тур 1 червня, який наразі, ймовірно, буде протистоянням Тшасковського та Навроцького.

Ці вибори є вирішальними. PiS сподівається, що перемога Навроцького змінить її політичну долю перед наступними парламентськими виборами, які мають відбутися у 2027 році. Уряд на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском хоче, щоб Тшасковський був у президентському палаці, щоб допомогти просунути його законодавчий порядок денний, який наразі блокує чинний президент Анджей Дуда, що підтримує PiS.