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Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності

Ракети запустили з району навколо східного портового міста Монсанто та пролетіли до 800 кілометрів, перш ніж впасти в море.

Північна Корея випустила кілька балістичних ракет малої дальності
Фото: EPA/UPG

Північна Корея випустила кілька балістичних ракет у напрямку своїх східних вод, пише DW з посиланням на військових Південної Кореї.

Військові заявили, що зброя, ймовірно, є балістичними ракетами малої дальності.

За їхніми словами, ракети були запущені у четвер з району навколо східного портового міста Монсанто та пролетіли до 800 кілометрів, перш ніж впасти в море.

Сеул тісно спілкується зі Сполученими Штатами та Японією, щоб обмінятися інформацією про запуск, додали вони.Міністерство оборони Японії заявило, що північнокорейські ракети не завдали жодного впливу на Японію, повідомляє японський громадський мовник NHK.

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Програма балістичних ракет Північної Кореї заборонена резолюціями Ради Безпеки ООН. Але в останні роки ядерна держава просунулася вперед у розробці ракет усіх дальностей.

Запуск, можливо, був проведений для перевірки характеристик та стабільності польоту ракет, призначених для експорту, заявив речник Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї Лі Сон Джун на брифінгу для преси у четвер.

Експерти давно попереджають, що Північна Корея може випробовувати зброю для експорту до Росії з метою використання у війні проти України.

Україна та Південна Корея є серед урядів, які звинувачують Північну Корею у постачанні балістичних ракет Росії в порушення санкцій ООН.

Розслідування Reuters, проведене в лютому, показало, що балістичні ракети північнокорейського виробництва, запущені Росією по Україні, демонструють “помітне покращення” точності.
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