Reuters: Пакистан провів друге випробування балістичної ракети на тлі конфлікту з Індією

Пакистан провів друге за три дні ракетне випробування на тлі загострення стосунків з Індією.

Про це пише Reuters.

Армія Пакистану заявила, що провела випробування ракети класу "земля-земля" серії Fatah з дальністю польоту 120 км. Це сталося через два дні після успішного запуску балістичної ракети класу "земля-земля" серії Abdali з дальністю польоту 450 км.

Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що успішний випробувальний запуск «дав зрозуміти, що оборона Пакистану в надійних руках». Нещодавно Ісламабад заявив, що має розвідувальні дані про те, що Нью-Делі має намір незабаром розпочати військові дії проти нього.

Загострення між Індією і Пакистаном почалося після перестрілки у Кашмірі. Агентство Moody's заявило, що можливий конфлікт може завдати шкоди економіці Пакистану і коштувати 350 мільярдів доларів, яка перебуває на шляху до відновлення після отримання програми допомоги на суму 7 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду минулого року та запобігання загрозі дефолту.