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Reuters: Пакистан провів друге випробування балістичної ракети на тлі конфлікту з Індією

Можливий конфлікт може завдати шкоди економіці Пакистану і коштувати 350 мільярдів доларів.

Reuters: Пакистан провів друге випробування балістичної ракети на тлі конфлікту з Індією
Фото: EPA/UPG

Пакистан провів друге за три дні ракетне випробування на тлі загострення стосунків з Індією.

Про це пише Reuters.

Армія Пакистану заявила, що провела випробування ракети класу "земля-земля" серії Fatah з дальністю польоту 120 км. Це сталося через два дні після успішного запуску балістичної ракети класу "земля-земля" серії Abdali з дальністю польоту 450 км.

Прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф заявив, що успішний випробувальний запуск «дав зрозуміти, що оборона Пакистану в надійних руках». Нещодавно Ісламабад заявив, що має розвідувальні дані про те, що Нью-Делі має намір незабаром розпочати військові дії проти нього.

Загострення між Індією і Пакистаном почалося після перестрілки у Кашмірі. Агентство Moody's заявило, що можливий конфлікт може завдати шкоди економіці Пакистану і коштувати 350 мільярдів доларів, яка перебуває на шляху до відновлення після отримання програми допомоги на суму 7 мільярдів доларів від Міжнародного валютного фонду минулого року та запобігання загрозі дефолту.

  • У квітні у відповідь на стрілянину у Кашмірі, під час якої було вбито 26 відвідувачів туристичних пам'яток, уряд Індії вдався до жорстких заходів проти Пакистану, який вважають причетним до нападу.
  • У Нью-Делі знизили рівень дипломатичних відносин із сусідом, які і так є максимально напруженими через територіальні суперечки. Низку пакистанських дипломатів було вирішено видворити з країни. Пакистанським суднам заборонили заходити в індійські порти. Також Індія заборонила увесь імпорт із Пакистану.
  • Країна також обмежила свій повітряний простір для всіх літаків, які зареєстровані, експлуатуються або орендуються Пакистаном, включно з комерційними авіалініями та військовими літаками.
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