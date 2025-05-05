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Bloomberg: Трамп планує 100% мито на іноземні фільми

Президент США доручив Міністерству торгівлі та своєму торговому представнику “негайно розпочати процес запровадження” тарифу на іноземні фільми. 

Bloomberg: Трамп планує 100% мито на іноземні фільми
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп оголосив у неділю про свої плани запровадити 100% тариф на фільми, вироблені за кордоном, вперше поширивши свою обмежувальну торговельну політику щодо імпорту з США на сектор розваг.

Про це пише Bloomberg.

У дописі на Truth Social американський лідер заявив, що доручає Міністерству торгівлі та своєму торговому представнику “негайно розпочати процес запровадження” тарифу на іноземні фільми. 

“Ми знову хочемо фільми, зроблені в Америці”, – продовжив Трамп.

Президент також позиціонував іноземні фільми як загрозу національній безпеці, заявивши, що інші країни використовують фільми для поширення інформації та пропаганди.

Пост Трампа з'явився після зустрічей президента протягом вихідних з актором Джоном Войтом та його менеджером Стівеном Полом. За словами джерел, вони зустрілися з Трампом у його клубі Mar-a-Lago.

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Войт і Пол представили президенту свої плани щодо збільшення федеральних податкових пільг для кіно- та телевиробництва в США. Їхні пропозиції включали розширення існуючих податкових пільг та повернення тих, термін дії яких закінчився. Група Войта не пропонувала тарифи як частину свого плану, але президент обговорював ці мита на своїх зустрічах. Жодних подробиць щодо тарифів не обговорювалося.

У січні Трамп призначив Войта разом з акторами Мелом Гібсоном та Сильвестром Сталлоне спеціальними послами в Голлівуді з метою збільшення кількості робочих місць у США.
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