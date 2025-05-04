Трамп сказав, що готовий знизити тарифи для Китаю "в певний момент"

На його думку, будь-яка угода між двома країнами має бути справедливою.

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знизити тарифи на імпорт з Китаю "в певний момент", оскільки мита зараз настільки високі, що дві найбільші економіки світу фактично припинили вести бізнес одна з одною.

Про це він сказав під час інтерв'ю на NBC.

"У якийсь момент я збираюся їх знизити, бо інакше ви ніколи не змогли б вести з ними бізнес, а вони дуже хочуть вести бізнес", – зазначив американський президент.

Трамп згадав деякі заяви Пекіну і назвав їх позитивними, водночас повторивши, що будь-яка угода між двома країнами має бути справедливою.