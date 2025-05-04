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Трамп сказав, що готовий знизити тарифи для Китаю "в певний момент"

На його думку, будь-яка угода між двома країнами має бути справедливою.

Трамп сказав, що готовий знизити тарифи для Китаю "в певний момент"
Президент США Дональд Трамп підписує укази в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні , 23 квітня 2025 р.
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знизити тарифи на імпорт з Китаю "в певний момент", оскільки мита зараз настільки високі, що дві найбільші економіки світу фактично припинили вести бізнес одна з одною.

Про це він сказав під час інтерв'ю на NBC. 

"У якийсь момент я збираюся їх знизити, бо інакше ви ніколи не змогли б вести з ними бізнес, а вони дуже хочуть вести бізнес", – зазначив американський президент. 

Трамп згадав деякі заяви Пекіну і назвав їх позитивними, водночас повторивши, що будь-яка угода між двома країнами має бути справедливою.

  • Reuters писав, що Китай створив список товарів американського виробництва, які будуть звільнені від 125% тарифів, проте що входить до переліку – невідомо. 
  • Також Китай оцінює пропозицію США щодо переговорів про тарифи, але хоче, щоб Вашингтон продемонстрував “щирість” і був готовий скасувати мита, які сколихнули світові ринки та ланцюги поставок.
  • Раніше повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа може знизити мита на імпорт товарів з Китаю перед початком перемовин із Пекіном. Розглядалося зниження тарифів із 145% до 50–65%. 
  • А видання Financial Times писало, що Китай відмовляється вести перемовини щодо торгівлі зі Сполученими Штатами, поки у Вашингтоні не скасують усі односторонні мита, запроваджені останнім часом адміністрацією Дональда Трампа.
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