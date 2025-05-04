Трамп сказав, що готовий знизити тарифи для Китаю "в певний момент"

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знизити тарифи на імпорт з Китаю "в певний момент", оскільки мита зараз настільки високі, що дві найбільші економіки світу фактично припинили вести бізнес одна з одною.
Про це він сказав під час інтерв'ю на NBC.
"У якийсь момент я збираюся їх знизити, бо інакше ви ніколи не змогли б вести з ними бізнес, а вони дуже хочуть вести бізнес", – зазначив американський президент.
Трамп згадав деякі заяви Пекіну і назвав їх позитивними, водночас повторивши, що будь-яка угода між двома країнами має бути справедливою.
- Reuters писав, що Китай створив список товарів американського виробництва, які будуть звільнені від 125% тарифів, проте що входить до переліку – невідомо.
- Також Китай оцінює пропозицію США щодо переговорів про тарифи, але хоче, щоб Вашингтон продемонстрував “щирість” і був готовий скасувати мита, які сколихнули світові ринки та ланцюги поставок.
- Раніше повідомляли, що адміністрація Дональда Трампа може знизити мита на імпорт товарів з Китаю перед початком перемовин із Пекіном. Розглядалося зниження тарифів із 145% до 50–65%.
- А видання Financial Times писало, що Китай відмовляється вести перемовини щодо торгівлі зі Сполученими Штатами, поки у Вашингтоні не скасують усі односторонні мита, запроваджені останнім часом адміністрацією Дональда Трампа.