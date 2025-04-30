Reuters: Китай створив "таємний" список товарів США, які звільнять від 125% мита

Невідомо, скільки саме і які товари потрапили до списку, бо офіційно цей перелік не оприлюднювали.

Китай створив список товарів американського виробництва, які будуть звільнені від 125% тарифів, проте що входить до переліку – невідомо.

Про це агенство Reuters повідомили два джерела, знайомі з цим питанням. Невідомо, скільки саме товарів потрапили до списку. Також не уточнюють, що це за товари, оскільки офіційно цей перелік не оприлюднювався.

Китайська влада звертається до фірм, щоб визначити критично важливі товари, на які потрібно скасувати мита. Однак про існування так званого "білого списку" раніше не повідомлялося. Таким чином Пекін намагається пом'якшити наслідки торговельної війни з Вашингтоном. Китай вже звільняв від мит окремі товари, зокрема деякі фармацевтичні препарати, мікрочіпи та авіаційні двигуни.

Такі заходи дозволяють Пекіну публічно робити жорсткі заяви, водночас фактично роблячи поступки. До цього Китай неодноразово заявляв про готовність "боротися до кінця", поки США не скасують свої 145% мита.

За словами одного з співрозмовників, який працює у фармацевтичній компанії, що продає ліки американського виробництва в Китаї, влада приватно зв’язується з компаніями та повідомляє їх про існування списку класифікацій продуктів, які будуть звільнені від тарифів. Цей співрозмовник сказав, що у понеділок щодо списку із компанією зв'язалася влада провінції Пудун.

Інше джерело повідомило, що деяким компаніям порадили самостійно звернутися до органів влади, щоб дізнатися, чи можуть їхні товари претендувати на звільнення від мита.