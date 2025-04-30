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Трамп привітав Карні з перемогою на виборах та домовився зустрітися

Прем'єр підкреслив, що вестиме переговори на умовах Канади.

Трамп привітав Карні з перемогою на виборах та домовився зустрітися
Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Згідно з результатами підрахунку голосів на парламентських виборах у Канаді, керівна Ліберальна партія збереже владу, але буде змушена сформувати уряд меншості. Їй не вистачило трьох депутатських портфелів для отримання вирішальної переваги у Палаті громад.

Як пише BBC, очільник політсили Марк Карні вже встиг провести розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої господар Білого дому привітав прем'єра сусідньої держави з перемогою. 

Лідери домовилися про особисту зустріч "вже найближчим часом". Очікується, що головним предметом обговорення стане нова торговельна угода, а також сторони проаналізують економічні й військові зв'язки між країнами. 

Карні попередив, що план Трампа зробити з Канади 51-ий штат "ніколи, ніколи не справдиться", і заявив про намір вести будь-які переговори на власних умовах.

Будь-які домовленості з Білим домом лібералам доведеться узгодити через парламент - для цього їм знадобиться допомога Нової демократичної партії чи блоку сепаратистів з Квебеку. Обидві ці сили також потрапили до нового скликання, хоча й погіршили свої попередні результати

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