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Внаслідок стрілянини у Швеції загинули щонайменше троє людей

Підозрюваний, ймовірно, втік з місця події на електросамокаті.

Внаслідок стрілянини у Швеції загинули щонайменше троє людей
Поліція на місці події після підозри у стрілянині на площі Ваксала в Уппсалі, Швеція, 29 квітня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

У місті Уппсала в Швеції внаслідок стрілянини загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на громадського мовника SVT.

Зазначається, що поблизу площі Ваксала в Уппсалі триває масштабна поліцейська операція. Підозрюваний, ймовірно, втік з місця події на електросамокаті.

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“Ми отримали кілька повідомлень про вибухи в цьому районі. Це все, що ми можемо сказати наразі. Більше я сказати не можу”, – сказав речник шведської поліції Магнус Кларін.

Мотив стрілянини поки не зрозумілий. 

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