Внаслідок стрілянини у Швеції загинули щонайменше троє людей

У місті Уппсала в Швеції внаслідок стрілянини загинули щонайменше троє людей.
Про це повідомляє CNN з посиланням на громадського мовника SVT.
Зазначається, що поблизу площі Ваксала в Уппсалі триває масштабна поліцейська операція. Підозрюваний, ймовірно, втік з місця події на електросамокаті.
“Ми отримали кілька повідомлень про вибухи в цьому районі. Це все, що ми можемо сказати наразі. Більше я сказати не можу”, – сказав речник шведської поліції Магнус Кларін.
Мотив стрілянини поки не зрозумілий.
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