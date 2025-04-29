Внаслідок стрілянини у Швеції загинули щонайменше троє людей

Поліція на місці події після підозри у стрілянині на площі Ваксала в Уппсалі, Швеція, 29 квітня 2025 року.

У місті Уппсала в Швеції внаслідок стрілянини загинули щонайменше троє людей.

Про це повідомляє CNN з посиланням на громадського мовника SVT.

Зазначається, що поблизу площі Ваксала в Уппсалі триває масштабна поліцейська операція. Підозрюваний, ймовірно, втік з місця події на електросамокаті.

“Ми отримали кілька повідомлень про вибухи в цьому районі. Це все, що ми можемо сказати наразі. Більше я сказати не можу”, – сказав речник шведської поліції Магнус Кларін.

Мотив стрілянини поки не зрозумілий.