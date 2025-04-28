У Швеції трьох підлітків засудили за стрілянину по офісу ізраїльської оборонної компанії

У Швеції трьох підлітків засудили за стрілянину по офісу ізраїльського оборонного підрядника Elbit Systems.

Про це повідомляє Reuters.

Четвертому ж звинуваченому на той час було 13 років, отже він був занадто малий, щоб постати перед судом за шведським законодавством.

Під час цієї стрілянини ніхто не постраждав.

Хлопця, якому на той час було 15 років, визнали винним у підбурюванні до замаху на вбивство. Його засудили до 20 місяців арешту. Суд зазначив, що той умовив злочинця стріляти, знаючи, що існує значний ризик того, що хтось може бути вбитий.

Двох інших обвинувачених-підлітків виправдали у співучасті у замаху на вбивство. Втім, їх визнали винними за менш важкими пунктами звинувачення: співучасть у погрозах та злочині із застосуванням зброї, а також у залученні неповнолітньої особи.

У вироку суду не згадується жодного мотиву нападу.