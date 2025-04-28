«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
«Мікродозинг не чарівна пілюля»: чому люди шукають покращення психічного стану в грибах і які ризики цього тренду
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Без маневреного фонду. Чому киянам нема куди піти після прильотів ракет
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У польських горах сталися два смертельні випадки з туристами
У польських горах сталися два смертельні випадки з туристами
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Ярослав Грицак: «Трамп думає про світову контрреволюцію. І нагадує Нерона»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
ГоловнаСвіт

У Швеції трьох підлітків засудили за стрілянину по офісу ізраїльської оборонної компанії

У вироку суду не згадується жодного мотиву нападу.

У Швеції трьох підлітків засудили за стрілянину по офісу ізраїльської оборонної компанії
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Швеції трьох підлітків засудили за стрілянину по офісу ізраїльського оборонного підрядника Elbit Systems.

Про це повідомляє Reuters.

Четвертому ж звинуваченому на той час було 13 років, отже він був занадто малий, щоб постати перед судом за шведським законодавством.

Під час цієї стрілянини ніхто не постраждав. 

Support LB.ua

Хлопця, якому на той час було 15 років, визнали винним у підбурюванні до замаху на вбивство. Його засудили до 20 місяців арешту. Суд зазначив, що той умовив злочинця стріляти, знаючи, що існує значний ризик того, що хтось може бути вбитий. 

Двох інших обвинувачених-підлітків виправдали у співучасті у замаху на вбивство. Втім, їх визнали винними за менш важкими пунктами звинувачення: співучасть у погрозах та злочині із застосуванням зброї, а також у залученні неповнолітньої особи.

У вироку суду не згадується жодного мотиву нападу.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies