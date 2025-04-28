Reuters: Конклав з обрання нового Папи Римського збереться 7 травня

Конклав з обрання нового лідера Ватикану збереться 7 травня, пише Reuters з посиланням на джерела.

За словами високопосадовця Ватикану, дату 7 травня було визначено під час закритої зустрічі кардиналів, першої після похорону Папи Римського Франциска. Офіційно про проведення конклаву оголосять незабаром.

Близько 135 кардиналів з усього світу, яким не виповнилося 80 років, мають право взяти участь у конклаві та вирішити, хто має стати наступним очільником Римо-католицької церкви.

Останні два конклави, у 2005 та 2013 роках, тривали лише два дні. Але шведський кардинал Андерс Арбореліус заявив, що цей конклав може зайняти більше часу, оскільки багато кардиналів, призначених Франциском, ніколи раніше не зустрічалися один з одним.