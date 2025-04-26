На похороні Папи Зеленському дали місце в першому ряду всупереч протоколу Ватикану

За правилами, український президент мав би сидіти приблизно у третьому ряду.

Світові лідери під час похорону Папи Франциска

Ватикан порушив протокол і надав Володимиру та Олені Зеленським місця в першому ряду на похороні Папи Франциска неподалік від Дональда Трампа і Еммануеля Макрона.

"Схоже, що Ватикан вжив спеціальних заходів для того, щоб пану Зеленському було надано чільне місце на церемонії, де більшість лідерів сиділи відповідно до назви їхньої країни", – пише The Telegraf.

Фото: ОПУ Під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском у Ватикані.

За протоколом, світові лідери отримують місця у алфавітному порядку відповідно до назви їхньої країни французькою мовою – традиційною мовою дипломатії у час, коли складалися ці правила.

Як президент України, Зеленський мав би сидіти у третьому ряду або навіть далі. Натомість він сидів у першому ряду, за 11 місць від Дональда Трампа, який був праворуч від нього (французькою мовою Сполучені Штати починаються з E – États-Unis).

Між Зеленським і Трампом отримали місця, серед інших, президенти Індії, Угорщини, Габону, Франції та Фінляндії.

Праворуч від Трампа та його дружини Меланії сиділи Алар Каріс, президент Естонії, та король Іспанії Феліпе (французькою – Espagne).

Праворуч від Зеленського були президент Ірландії Майкл Хіггінс. Це свідчить про те, що протокол порушили, щоб забезпечити українському лідеру чільне місце.

Натомість у інших випадках правила суворо дотримувалися: президент Аргентини Хав’єр Мілей сидів поруч зі швейцарським представником, який стояв праворуч у першому ряду.

Принц Уельський, який представляв короля, сидів у третьому ряду, поруч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Британський прем'єр Кір Стармер із дружиною також були присутні, як і експрезидент Штатів Джо Байден, який сидів у п’ятому ряду.

Серджіо Маттарелла, президент Італії, був у першому ряду, тоді як Джорджія Мелоні, прем’єр-міністерка країни, сиділа позаду, дотримуючись протоколу щодо глав урядів і глав держав, таких як президенти та королівська сім’я.

У Ватикані не заперечили, що порушили правила.