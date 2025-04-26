На похороні Папи Зеленському дали місце в першому ряду всупереч протоколу Ватикану

Ватикан порушив протокол і надав Володимиру та Олені Зеленським місця в першому ряду на похороні Папи Франциска неподалік від Дональда Трампа і Еммануеля Макрона.
"Схоже, що Ватикан вжив спеціальних заходів для того, щоб пану Зеленському було надано чільне місце на церемонії, де більшість лідерів сиділи відповідно до назви їхньої країни", – пише The Telegraf.
За протоколом, світові лідери отримують місця у алфавітному порядку відповідно до назви їхньої країни французькою мовою – традиційною мовою дипломатії у час, коли складалися ці правила.
Як президент України, Зеленський мав би сидіти у третьому ряду або навіть далі. Натомість він сидів у першому ряду, за 11 місць від Дональда Трампа, який був праворуч від нього (французькою мовою Сполучені Штати починаються з E – États-Unis).
Між Зеленським і Трампом отримали місця, серед інших, президенти Індії, Угорщини, Габону, Франції та Фінляндії.
Праворуч від Трампа та його дружини Меланії сиділи Алар Каріс, президент Естонії, та король Іспанії Феліпе (французькою – Espagne).
Праворуч від Зеленського були президент Ірландії Майкл Хіггінс. Це свідчить про те, що протокол порушили, щоб забезпечити українському лідеру чільне місце.
Натомість у інших випадках правила суворо дотримувалися: президент Аргентини Хав’єр Мілей сидів поруч зі швейцарським представником, який стояв праворуч у першому ряду.
Принц Уельський, який представляв короля, сидів у третьому ряду, поруч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Британський прем'єр Кір Стармер із дружиною також були присутні, як і експрезидент Штатів Джо Байден, який сидів у п’ятому ряду.
Серджіо Маттарелла, президент Італії, був у першому ряду, тоді як Джорджія Мелоні, прем’єр-міністерка країни, сиділа позаду, дотримуючись протоколу щодо глав урядів і глав держав, таких як президенти та королівська сім’я.
У Ватикані не заперечили, що порушили правила.
- Сьогодні, 26 квітня, після церемонії прощання на площі Святого Петра у Ватикані, у якій взяли участь світові лідери, Папу Франциска поховали у базиліці Санта-Марія-Маджоре (церква на Есквілінському пагорбі, одна з чотирьох головних базилік Рима).
- Папа Франциск помер від інсульту та незворотного серцево-судинного колапсу.