Підхід Трампа до завершення війни в Україні не схвалюють більшість американців

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі зі ЗМІ у Білому дому у Вашингтоні, 25 березня 2025 року

Більшість американських зареєстрованих виборців не схвалюють підхід президента США Дональда Трампа до розв'язання війни між Росією та Україною.

Про це свідчать результати опитування, проведеного The New York Times та Siena College. Це опитування проводили поміж 913 виборців по всій країні із 21 по 25 квітня цього року.

Загалом не схвалюють дії Трампа у цьому питанні 56% респондентів включно з 42% тих, хто висловив категоричне несхвалення. Підтримують дії американського президента 35% опитаних. З них 20% "рішуче схвалюють", ще 15% ‒ "певною мірою схвалюють". Також 9% респондентів утримались від відповіді або не визначилися.

Найсильнішим чинником, який впливає на думку виборців, є їхні партійні симпатії: 74% республіканців підтримують політику Трампа, а 90% демократів ‒ рішуче не схвалюють. Виборці, які не належато до жодного із "таборів", незадоволені роботою Трампа: 62% проти, 29% ‒ за.

Серед усіх опитаних жінки менше підтримують Трампа: 29% за, 61% ‒ проти.

Тим часом чоловіки більш прихильні: 42% схвалюють, 52% ‒ не підтримують політику американського президента. Найкритичнішими до дій Трампа є молоді виборці (18-29 років) ‒ 66% висловили несхвалення, лише 25% підтримують. А найбільше його підтримують виборці віком 65+: 40% підтримують, 52% ‒ проти його підходу.

Серед респондентів із вищою освітою лише 26% підтримують підхід Трампа, тоді як 66% виступають проти.Люди без вищої освіти проголосували так: 40% схвалюють, 53% ‒ не схвалюють.