Рютте розповів про світ візит до Вашингтону і зустріч із Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав відмінною свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
За словами Рютте, крім Трампа він зустрівся з держсекретарем Марком Рубіо, очільником Пентагону Пітом Гегсетом і радником із нацбезпеки Майком Волцом. Посадовці говорили про посилення НАТО, а також Україну.
Пресслужба альянсу повідомила, що зустрічі були присвячені збільшенню витрат на оборону, майбутньому саміту НАТО та справедливому припиненню війни в Україні.
«Ми працюємо разом над подальшим забезпеченням НАТО силою та безпекою», - зазначив Рютте.
- Напередодні з’явилася інформація від генсека Альянсу, що у Вашингтоні згодні з європейськими та канадськими союзниками щодо визнання Росії довгостроковою загрозою для НАТО.