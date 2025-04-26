Рютте розповів про світ візит до Вашингтону і зустріч із Трампом

Говорили про збільшення витрат на оборону.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав відмінною свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За словами Рютте, крім Трампа він зустрівся з держсекретарем Марком Рубіо, очільником Пентагону Пітом Гегсетом і радником із нацбезпеки Майком Волцом. Посадовці говорили про посилення НАТО, а також Україну.

Пресслужба альянсу повідомила, що зустрічі були присвячені збільшенню витрат на оборону, майбутньому саміту НАТО та справедливому припиненню війни в Україні.

«Ми працюємо разом над подальшим забезпеченням НАТО силою та безпекою», - зазначив Рютте.