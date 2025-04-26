У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
ГоловнаСвіт

Рютте розповів про світ візит до Вашингтону і зустріч із Трампом

Говорили про збільшення витрат на оборону.

Рютте розповів про світ візит до Вашингтону і зустріч із Трампом
Дональд Трамп і Марк Рютте
Фото: пресслужба НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав відмінною свою зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За словами Рютте, крім Трампа він зустрівся з держсекретарем Марком Рубіо, очільником Пентагону Пітом Гегсетом і радником із нацбезпеки Майком Волцом. Посадовці говорили про посилення НАТО, а також Україну.

Пресслужба альянсу повідомила, що зустрічі були присвячені збільшенню витрат на оборону, майбутньому саміту НАТО та справедливому припиненню війни в Україні.

«Ми працюємо разом над подальшим забезпеченням НАТО силою та безпекою», - зазначив Рютте.

  • Напередодні з’явилася інформація від генсека Альянсу, що у Вашингтоні згодні з європейськими та канадськими союзниками щодо визнання Росії довгостроковою загрозою для НАТО.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies