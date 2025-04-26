Мінфін: Україна очікує до кінця року додаткові $1,9 мільярда від МВФ

На 2025 рік МВФ передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів.

Перегляди МВФ дадуть змогу Україні залучити додатково 1,9 млрд доларів до кінця 2025 року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів за результатами зустрічі Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні.

"МВФ продовжує ефективно реагувати на потреби України. Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,8 млрд доларів США бюджетної підтримки виключно від МВФ. Окрім того, фінансова програма Механізму розширеного фінансування створює підґрунтя для відновлення економіки країни та сприяє вступу до ЄС. Вдячний коллегам за необхідну та своєчасну допомогу", – зазначив Марченко.

На 2025 рік програмою МВФ передбачено до $2,3 млрд за результатами чотирьох переглядів. Перші 400 млн дол. надійшли до держбюджету в березні цього року.

У березні 2023 року Рада директорів МВФ затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України у розмірі 15,5 млрд дол. Із цієї суми 10,1 млрд дол. уже залучено за результатами семи успішних переглядів програми.

У Мінфіні підкреслили, що Україна вже виконала 40 структурних маяків (умов) програми EFF. Основні напрями реформ включають зміцнення макрофінансової стабільності, удосконалення структурної фіскальної політики, посилення фіскальної прозорості, покращення управління державними інвестиціями, дерегуляцію економічної діяльності та поліпшення бізнес-клімату, посилення боротьби з корупцією та реформу енергетичного сектору.

Крісталіна Георгієва зі свого боку запевнила, що МВФ продовжить підтримувати Україну.