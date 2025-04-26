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Великдень в ЕКО МАРКЕТ: що українці купували найчастіше і які товари несподівано злетіли в рейтингах

Великдень в ЕКО МАРКЕТ: що українці купували найчастіше і які товари несподівано злетіли в рейтингах

Великдень для українців - це не лише духовне свято, а й період активної підготовки: від прикрашання оселі до вибору традиційних страв. У передсвятковий період мережа супермаркетів ЕКО МАРКЕТ запустила тематичну кампанію “Острів Пасхи” - символічну оазу вигідних покупок, святкового настрою та несподіваних відкриттів. Спеціальні пропозиції, оновлене оформлення магазинів та акцент на великодній асортимент зробили підготовку до свята приємною і доступною.

Напередодні Великодня компанія уважно відстежувала, що саме цікавило покупців і святковий тиждень чітко окреслив фаворитів. Деякі товари традиційно очолили рейтинги, а деякі - приємно здивували несподіваним злетом популярності.

Традиції залишаються незмінними: ТОП великодніх фаворитів

До лідерів продажів увійшли продукти, які традиційно є основою святкового кошика:

  1. Яйця курячі (фасовані та нефасовані) - беззаперечний фаворит тижня, що підтверджує силу великодніх традицій у суспільстві.
  2. Готові паски - ідеальний вибір для тих, хто цінує час і хоче порадувати близьких смачним десертом без необхідності проводити години на кухні.
  3. Ковбасні, м’ясні вироби (свіжі та замариновані) - класичне доповнення до великоднього столу, яке українці обирають для святкових сніданків та традиційного великоднього кошика.
  4. Вугілля, дрова, щепа, мангали та грилі, ігри на свіжому повітрі - суттєве зростання продажів цих товарів говорить саме за себе: українці активно готувалися до святкування - на природі, з мангалом чи традиційною піччю. Великдень - це не лише паска, а й час родинного тепла, яке розпалюється з першої іскри.
  5. Додатки для випічки - від цукрової пудри до цукатів та дріжджів: основа святкового дива! Помітне зростання продажів дріжджів та додатків для випічки упродовж тижня свідчить: усе більше українців обирають домашнє тепло й аромат свіжоспеченої паски. Бо ж яка Пасха без дріжджів і власноруч приготовленого дива?
  6. Тихі вина і світле пиво: напої, які доповнюють великодній стіл, створюючи атмосферу затишку та святковості. Особливо популярними стали тихі вина - витончені, ненав’язливі, вони ідеально пасують до традиційних великодніх страв. Сплеск попиту на них свідчить: українці обирають якість і гармонію смаку. Адже Великдень - це про гармонію: у родині, у страві, у кожному ковтку.

«Ми ретельно готувалися до кампанії “Острів Пасхи”, аби запропонувати українцям усе необхідне для свята - від традицій до новинок. Приємно бачити, що наш асортимент не тільки відповів очікуванням, а й надихнув клієнтів на неочікувані покупки», - коментує Віталій Старомінський, заступник генерального директора з маркетингу ЕКО МАРКЕТ. 

Несподівані хіти: що ще купували українці?

Цікаво, що у ТОП-продажів несподівано увірвалися товари, які зазвичай не пов’язуються з Великоднем. Серед них:

  1. Желе - здається, українці вирішили, що легкий, фруктовий десерт - це не просто дитяча забаганка, а стильне доповнення до великоднього застілля.
  2. Східні солодощі, мармелад, халва - екзотика, що увійшла у святкові звички. Халва - як спогад з дитинства, мармелад – як барвистий символ радості, а лукум – для справжніх гурманів. Схоже, цьогоріч багато хто вирішив додати у своє свято трохи солодкої східної магії.
  3. Енергетики – ранкове пробудження після великоднього богослужіння ще ніколи не було таким динамічним. Судячи зі зростання продажів, енергетики стали “таємним союзником” багатьох святкувальників.
  4. Корм для котів - яке ж свято без домашніх улюбленців? Цього року на Великдень покупці ЕКО МАРКЕТ робили, ймовірно, святковий стіл не лише для себе, але й для пухнастиків

“Острів Пасхи” вкотре підтвердив: ЕКО МАРКЕТ - це не просто магазин, а справжнє місце великодніх зустрічей, нових відкриттів і яскравих вражень. І хоча свята вже позаду, наша місія залишається незмінною - робити щоденні покупки приємними, вигідними і турботливими”, - зазначив Віталій Старомінський та наголосив, що у компанії вже готуються до нових акцій та цікавих пропозицій для покупців.


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