Україна і Південна Корея розвиватимуть проєкти у зеленій металургії та енергетиці

Зокрема, південнокорейська компанія планує будівництво ТЕЦ на RDF-паливі в Одесі.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев провів зустріч з керівництвом компанії "Posco International Ukraine", щоб обговорити мйбутні проєкти з відновлення України.

Пресслужба Мінекономіки повідомила, що ключові напрямки співпраці, погоджені під час зустрічі, зосереджені на зеленій металургії та розбудові новітньої енергетичної інфраструктури.

Зокрема, "Posco International" планує будівництво ТЕЦ на RDF-паливі в Одесі вартістю 106 млн дол у співпраці з корейським Фондом економічного розвитку та співробітництва (EDCF).

Олексій Соболев зазначив, що Україна має рамкову угоду з урядом Республіки Корея на $2,1 млрд пільгових кредитів

Крім того, південнокорейська компанія висловила зацікавленість в інвестиціях у зелену металургію в Україні, що передбачає передачу досвіду, технологій та підтримку виходу української продукції на глобальні ринки.