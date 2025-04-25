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Bloomberg: РФ нарощує буріння нафтових свердловин

Кремль готується до послаблення санкцій.

Bloomberg: РФ нарощує буріння нафтових свердловин
Фото: EPA/UPG

Російські нафтовидобувні компанії розпочали буріння нафтових свердловин рекордними темпами, оскільки РФ готується до послаблення санкцій на видобуток нафти в рамках ОПЕК+.

Про це пише Bloomberg.

Як пише агентство, Росія готується до можливого послаблення обмежень на видобуток у межах ОПЕК+ і до ймовірного пом’якшення санкцій, запроваджених через повномасштабну війну в Україні.

Обсяги буріння перевищують рівень до початку повномасштабної війни більш ніж на третину. Це демонструє, що російська нафтова галузь змогла пристосуватися до західних санкцій, які мали обмежити її технологічні можливості. За словами Рональда Сміта з Emerging Markets Oil & Gas Consulting Partners LLC, загальна потужність Росії з видобутку нафти становить до 11,5 мільйона барелів на день, що практично не змінилося порівняно з 2016 роком.

Упродовж перших двох місяців 2025 року середній обсяг буріння становив понад 2370 км, що більше, ніж середній сезонний показник за перші три роки повномасштабної війни. Чимало іноземних постачальників обладнання покинули російський ринок, залишивши в країні техніку та спеціалістів. Водночас компанії SLB та Weatherford, продовжують роботу в країні.

За інформацією експертів, російські бурові компанії знайшли нових постачальників або налагодили власне виробництво техніки, але якість і точність буріння все ж знизилися. Водночас у Росії майже зупинили пошукове буріння – у січні-лютому нові запаси шукали лише на 46 км, що майже вдвічі менше, ніж до повномасштабної війни.

Це пояснюється невизначеністю на ринку, високими кредитними ставками, дефіцитом кадрів та нестачею високотехнологічного обладнання, забороненого до постачання з ЄС і США.

За даними аналітиків, Росія продовжуватиме зосереджуватиметься на розробленні вже відкритих родовищ, а до 2030 року зіткнеться з потребою шукати нові запаси.

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