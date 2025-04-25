МЗС Литви викликало російського посла через атаки РФ на Україну

МЗС Литви 25 квітня викликало представника посольства РФ через російські атаки проти України.
Про це ідеться у повідомленні МЗС Литви у мережі Х.
"Представник посольства Росії був викликаний сьогодні для висловлення протесту Литви проти безперервних бомбардувань цивільного населення в Україні. Нещодавні терористичні атаки порушують усі принципи міжнародного гуманітарного права і жодним чином не свідчать про готовність Росії до миру", — ідеться у повідомленні МЗС.
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