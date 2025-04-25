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МЗС Литви викликало російського посла через атаки РФ на Україну

У МЗС Литви наголосили про неготовність Росії до миру.

МЗС Литви викликало російського посла через атаки РФ на Україну
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

МЗС Литви 25 квітня викликало представника посольства РФ через російські атаки проти України.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Литви у мережі Х.

"Представник посольства Росії був викликаний сьогодні для висловлення протесту Литви проти безперервних бомбардувань цивільного населення в Україні. Нещодавні терористичні атаки порушують усі принципи міжнародного гуманітарного права і жодним чином не свідчать про готовність Росії до миру", — ідеться у повідомленні МЗС.

  • Вранці 25 квітня рятувальники завершили пошукові роботи на місці зруйнованого будинку в Святошинському районі Києва. Росія вбила у цьому будинку 12 людей, 87 поранила.
  • Росія влаштувала комбінований повітряний напад у ніч після переговорів України з представниками Європи і США про шляхи досягнення повного або бодай часткового припинення вогню.
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