МЗС Литви викликало російського посла через атаки РФ на Україну

У МЗС Литви наголосили про неготовність Росії до миру.

МЗС Литви 25 квітня викликало представника посольства РФ через російські атаки проти України.

Про це ідеться у повідомленні МЗС Литви у мережі Х.

"Представник посольства Росії був викликаний сьогодні для висловлення протесту Литви проти безперервних бомбардувань цивільного населення в Україні. Нещодавні терористичні атаки порушують усі принципи міжнародного гуманітарного права і жодним чином не свідчать про готовність Росії до миру", — ідеться у повідомленні МЗС.