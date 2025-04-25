Гарібашвілі залишив посаду голови партії “Грузинська мрія” і йде з політики

Експрем'єр-міністр Грузії Іраклі Гарібашвілі залишив посаду голови керівної партії “Грузинська мрія” і йде з політики. Про це він оголосив на спеціальному брифінгу, пише ekhokavkaza.com.

“Почесна місія, яка була покладена на мене, коли я повернувся до політики, спочатку був призначений міністром оборони, потім прем'єр-міністром вдруге і, нарешті, обраний головою партії, можна сказати, що я її виконав. Зараз я більше не бачу необхідності залишатися на посаді голови партії та в політиці загалом, тому я вирішив залишити посаду голови “Грузинської мрії” та піти з політики. Я продовжу служити своїй країні з іншої позиції”, ‒ сказав Гарібашвілі.

Гарібашвілі заявив, що “залишається відданим головному досягненню, ідеалам, цінностям та принципам перемоги 1 жовтня 2012 року, з якими пов'язана вся моя політична діяльність”.

Він додав, що продовжить діяльність у приватному секторі, а деталі стануть відомі пізніше. Гарібашвілі не уточнив, хто обійме посаду голови партії.

Експрем’єр також спростував можливість повернутися в політику в опозиції “Грузинській мрії”.

Після приходу до влади “Грузинської мрії” Іраклій Гарібашвілі двічі обіймав посаду прем'єр-міністра, був міністром внутрішніх справ та міністром оборони. Після звільнення з посади прем'єр-міністра, він обіймав посаду голови партії.