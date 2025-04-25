Фон дер Ляєн сподівається на зустріч із Трампом на похороні Папи Римського

Президент США нехтував ЄС з моменту свого приходу до влади на початку цього року.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хотіла б поговорити з президентом США Дональдом Трампом у кулуарах похорону Папи Франциска в суботу, пише Politico.

Хоча наразі зустрічі з Трампом немає в порядку денному, речник Комісії заявив виданню, що будь-яка можливість поговорити з ключовими світовими лідерами буде “використана”.

Фон дер Ляєн ще не зустрічалася з Трампом з моменту його повернення до Білого дому на початку цього року, навіть попри те, що президент США обвалює європейські товари тарифами у світовій торговельній війні.

Папу Франциска, який помер у понеділок, поховають на площі Святого Петра у Ватикані. Меморіал, який збере глав держав та високопосадовців з усього світу, є рідкісною можливістю для неформальних зустрічей між національними лідерами.

У середу Трамп заявив, що проведе “багато зустрічей” під час перебування в Римі.

Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що хотів би мати можливість поспілкуватися з Трампом у кулуарах похорону.