Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Замість лікування — судимість: чому система досі націлена карати і як це позначається на військових
Замість лікування — судимість: чому система досі націлена карати і як це позначається на військових
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
ГоловнаСвіт

Фон дер Ляєн сподівається на зустріч із Трампом на похороні Папи Римського

Президент США нехтував ЄС з моменту свого приходу до влади на початку цього року.

Фон дер Ляєн сподівається на зустріч із Трампом на похороні Папи Римського
Урсула ​Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн хотіла б поговорити з президентом США Дональдом Трампом у кулуарах похорону Папи Франциска в суботу, пише Politico.

Хоча наразі зустрічі з Трампом немає в порядку денному, речник Комісії заявив виданню, що будь-яка можливість поговорити з ключовими світовими лідерами буде “використана”.

Фон дер Ляєн ще не зустрічалася з Трампом з моменту його повернення до Білого дому на початку цього року, навіть попри те, що президент США обвалює європейські товари тарифами у світовій торговельній війні.

Папу Франциска, який помер у понеділок, поховають на площі Святого Петра у Ватикані. Меморіал, який збере глав держав та високопосадовців з усього світу, є рідкісною можливістю для неформальних зустрічей між національними лідерами.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У середу Трамп заявив, що проведе “багато зустрічей” під час перебування в Римі.

Президент України Володимир Зеленський заявив раніше, що хотів би мати можливість поспілкуватися з Трампом у кулуарах похорону.

﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies