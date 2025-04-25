Китай вимагає від США скасування мит для ведення перемовин

За повідомленням видання Financial Times, Китай відмовляється вести перемовини щодо торгівлі зі Сполученими Штатами, поки у Вашингтоні не скасують усі односторонні мита, запроваджені останнім часом адміністрацією Дональда Трампа.

Попри сигнали з боку США щодо "зниження напруження з обох сторін", у Пекіні жорстко вимагають від американців зробити перший крок до "рівноправного діалогу".

Міністерство закордонних справ Китаю фактично назвало "фейковими новинами" заяви Трамп щодо "швидкого укладання торговельної угоди" між країнами. У Піднебесній стверджують, що не контактували з Вашингтоном і не проводили жодних консультацій чи переговорів.