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Партії проросійського Додіка зупинили бюджетні асигнування

У 2023 році партія Додіка отримала близько одного мільйона євро з бюджету.

Партії проросійського Додіка зупинили бюджетні асигнування
Додік на параді в Москві.
Фото: raport.ba

Міжнародний мирний посланець Боснії Крістіан Шмідт наказав зупинити всі бюджетні асигнування для партії сепаратистського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення Шмідта набуває чинності негайно.

Зазначається, що це рішення знаменує собою ескалацію найбільшої політичної кризи в Боснії з часів закінчення війни в країні в 1990-х роках та протистояння між Додіком і Шмідтом.

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“Я не визнаю його та його рішення. Мені байдуже”, – відреагував на це рішення Додік.

За даними державної виборчої комісії, у 2023 році партія Додіка отримала близько одного мільйона євро з бюджету.

  • Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори.

  • Боснійська державна поліція спробувала заарештувати лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка, але невдало.

  • Додік виступає проти антиросійських санкцій через її вторгнення в Україну і є одним із небагатьох європейських політиків, який зустрічався з президентом РФ Володимиром Путіним після початку війни.

  • У січні 2023 року Додік нагородив Путіна медаллю у рамках святкування Дня Республіки Сербської, що викликало критику у ЄС. Посол України Василь Кирилич також розкритикував присудження нагороди Путіну.

  • Додік заявив, що Кирилич тепер "небажана особа" в Республіці Сербській. У МЗС України відповіли, що заява Додіка – безглузда спроба виправдати популістські рішення на користь Кремлю.

  • Республіка Сербська пропагує сепаратистські кроки щодо виходу з національних інституцій Боснії і Герцеговини. Раніше Додік казав, що війна в Україні змусила цей регіон "відкласти свої плани про вихід".

  • Боснія перебуває в затяжній політичній кризі через сепаратистську політику Республіки Сербської, що відроджує побоювання про зрив мирної угоди, яка завершила війну 1992-95 років.

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