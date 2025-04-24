Партії проросійського Додіка зупинили бюджетні асигнування

У 2023 році партія Додіка отримала близько одного мільйона євро з бюджету.

Міжнародний мирний посланець Боснії Крістіан Шмідт наказав зупинити всі бюджетні асигнування для партії сепаратистського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення Шмідта набуває чинності негайно.

Зазначається, що це рішення знаменує собою ескалацію найбільшої політичної кризи в Боснії з часів закінчення війни в країні в 1990-х роках та протистояння між Додіком і Шмідтом.

“Я не визнаю його та його рішення. Мені байдуже”, – відреагував на це рішення Додік.

За даними державної виборчої комісії, у 2023 році партія Додіка отримала близько одного мільйона євро з бюджету.

Суд у Боснії видав міжнародний ордер на арешт лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, якого звинувачують у зазіханні на конституційний порядок та виїзді за кордон на знак непокори.

Боснійська державна поліція спробувала заарештувати лідера сербських сепаратистів Мілорада Додіка, але невдало.