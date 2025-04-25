Онлайн-магазин Дональда Трампа продає речі зі слоганом про участь у виборах 2028 року

Офіційний інтернет-магазин, що торгує мерчем, пов'язаним із президентом США Дональдом Трампом, продає товари, які натякають на бажання нинішнього господаря Білого дому брати участь у наступних виборах.

Як пише Deutsche Welle, на кепках та футболках, вартість яких сягає 50 доларів, розміщено напис "Трамп 2028". В одному з таких головних уборів помітили сина Трампа Еріка, який активно підтримував батька на мітингах під час передвиборчої кампанії минулоріч.

Опис товару також недвозначно говорить про те, що республіканець хоче знову балотуватися: "Майбутнє виглядає яскраво - переписуй правила!"

Згідно з 22-ою поправкою до конституції США жодна особа не може обіймати посаду президента більше двох термінів. Але Трамп стверджує, що існують способи обійти цю заборону, тож публічно не виключив своєї участі у кампанії 2028 року.

На момент наступних президентських виборів йому виповниться 82 роки - стільки зараз Джо Байдену, який був найстаршим главою американської держави.