BBC: Каліфорнія обійшла Японію як четверта за величиною економіка світу

Дані МВФ показують, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Каліфорнії досяг 4,10 трильйона доларів у 2024 році, перевищивши показник Японії.

Економіка Каліфорнії перевищила економіку Японії, що зробило американський штат четвертою за величиною світовою економічною силою, пише BBC.

Губернатор Гевін Ньюсом розхвалив нові дані Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Бюро економічного аналізу США, які свідчать про зростання Каліфорнії.

Дані показують, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Каліфорнії досяг 4,10 трильйона доларів у 2024 році, перевищивши показник Японії, де цей показник становив 4,01 трильйона доларів. Зараз ця держава поступається лише Німеччині, Китаю та США загалом.

“Каліфорнія не просто йде у ногу зі світом – ми тримаємо темп”, – сказав Ньюсом.

Нові дані з'явилися на тлі того, як Ньюсом виступив проти мит, запроваджених президентом Дональдом Трампом, та висловив стурбованість щодо майбутнього економіки штату.

Каліфорнія має найбільшу частку промислового та сільськогосподарського виробництва в США. Він також є домівкою для провідних технологічних інновацій, центром світової індустрії розваг та двома найбільшими морськими портами країни.

Ньюсом, відомий демократ і можливий кандидат у президенти на виборах 2028 року, подав позов, оскаржуючи повноваження Трампа запроваджувати мита, які спричинили порушення роботи світових ринків і торгівлі.

Трамп запровадив 10% мита для майже всіх країн, що імпортують товари до США, після того, як оголосив 90-денну паузу у підвищенні тарифів. Ще один 25% тариф було запроваджено проти Мексики та Канади. Однак мита для Китаю призвели до тотальної торговельної війни з другою за величиною економікою світу. Трамп запровадив імпортні мита до 145% на китайські товари, що імпортуються до США, а Китай відповів податком у розмірі 125% на американські товари.

Минулого тижня його адміністрація заявила, що коли нові тарифи будуть додані до існуючих, мита на деякі китайські товари можуть сягнути 245%.