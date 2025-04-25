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Американський спецпредставник Віткофф прибув на зустріч із Путіним

Це вже четверта поїздка до Росії. 

Американський спецпредставник Віткофф прибув на зустріч із Путіним
Стів Віткофф виступає з промовою під час передвиборчої зустрічі Трампа у Мілуокі, 18 липня 2024 року.
Фото: EPA/UPG

Американський спецпредставник із питань Близького Сходу Стів Віткофф сьогодні прибув до Росії. Там він зустрінеться з російським президентом Путіним, пише The Telegraph із посиланням на державні медіа. 

Це вже четверта поїздка Віткоффа до Росії. Розмова, вочевидь, стосуватиметься України. 

Стів Віткофф та держсекретар Марко Рубіо проігнорували зустріч із делегаціями України, Німеччини, Франції та Британії, що проходила цієї середи в Лондоні. Штати представляв лише спецпредставник Кіт Келлог, хоча раніше анонсували участь і Рубіо, і Віткоффа. CNN пов'язувало відмову Рубіо від поїздки із тим, що Україна відкинула можливість визнання Криму частиною Росії – пропозицію, яку, за даними одразу декількох західних медіа, Штати передали їй на зустрічі в Парижі.

Сам Віткофф після минулої поїздки до Росії казав, що саме питання "п'яти територій" є ключовим для досягнення миру з Росією. 

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