Південна Корея виділяє Україні $4,76 мільйона на цифровізацію

У межах програми — запуск "Дія.Офіс" для держслужбовців, навчання фахівців цифрових навичок.

Південна Корея виділила Україні $4,76 млн на програму цифровізації міністерств та державних органів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Корея виділяє 4,76 млн дол. на посилення цифровізації уряду. Кошти спрямують на підвищення ефективності та прозорості роботи міністерств і держорганів через трирічну програму, яка координуватиметься Мінцифрою", — ідеться у повідомленні.

Представники Програми розвитку ООН в Україні та Корейське агентство з міжнародного співробітництва підписали відповідну угоду.

Серед важливих ініціатив у межах програми — запуск цифрової системи управління проєктами для міністерств, запуск "Дія.Офіс" для держслужбовців, навчання фахівців цифрових навичок.