Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
Вадим Денисенко: «Путін фактично вийшов з мирних переговорів»
ГоловнаТехнології

Південна Корея виділяє Україні $4,76 мільйона на цифровізацію

У межах програми — запуск "Дія.Офіс" для держслужбовців, навчання фахівців цифрових навичок.

Південна Корея виділяє Україні $4,76 мільйона на цифровізацію
Фото: Мінтрансформації

Південна Корея виділила Україні $4,76 млн на програму цифровізації міністерств та державних органів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Корея виділяє 4,76 млн дол. на посилення цифровізації уряду. Кошти спрямують на підвищення ефективності та прозорості роботи міністерств і держорганів через трирічну програму, яка координуватиметься Мінцифрою", — ідеться у повідомленні.

Представники Програми розвитку ООН в Україні та Корейське агентство з міжнародного співробітництва підписали відповідну угоду.

Серед важливих ініціатив у межах програми — запуск цифрової системи управління проєктами для міністерств, запуск "Дія.Офіс" для держслужбовців, навчання фахівців цифрових навичок.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies