Мінцифри: освітня "Мрія" стала доступною для кожної школи

Освітній застосунок "Мрія" тепер доступний для усіх шкіл України.

Міністерство цифрової транформації повідомило, що освітній застосунок "Мрія" тепер доступний для усіх шкіл України.

Як зазначили у міністерстві, цьогоріч до нього мають приєднатися ще 2000 навчальних закладів.

"Тепер будь-яка школа може стати частиною революційної освітньої екосистеми Мрія — з інноваціями, які надихають учитися. Мрія почалася з ідеї Президента. Ми протестували застосунок і портал у 40 школах, а вже цьогоріч до Мрії приєднаються 2 000 навчальних закладів", – йдеться у повідомленні.

У Мінцифри розповіли, що план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID та багато іншого будуть доступними у єдиній екосистемі: на порталі та в застосунку. Міністерство анонсувало функції, які планують додати цьогоріч:

Для дітей – гейміфікацію та внутрішню валюту – мрійки – за навчальні досягнення. Їх можна обмінювати на бонуси — квитки в кіно, майстеркласи, VR-квести.

Також планують інтеграцію першого функціоналу на базі ШІ – автоматичого генератора тестів і рекомендаційну систему з добору навчального відеоконтенту в застосунку.

Батьки зможуть вибирати гуртки за інтересами дітей у застосунку та записуватися на них.

Під'єднати школу до "Мрії" можна за посиланням.