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Мінцифри: освітня "Мрія" стала доступною для кожної школи

Цьогоріч до "Мрії" приєднаються 2 000 навчальних закладів. 

Мінцифри: освітня "Мрія" стала доступною для кожної школи
Освітній застосунок "Мрія" тепер доступний для усіх шкіл України.
Фото: Мінцифри

Міністерство цифрової транформації повідомило, що освітній застосунок "Мрія" тепер доступний для усіх шкіл України. 

Як зазначили у міністерстві, цьогоріч до нього мають приєднатися ще 2000 навчальних закладів.

"Тепер будь-яка школа може стати частиною революційної освітньої екосистеми Мрія — з інноваціями, які надихають учитися. Мрія почалася з ідеї Президента. Ми протестували застосунок і портал у 40 школах, а вже цьогоріч до Мрії приєднаються 2 000 навчальних закладів", – йдеться у повідомленні. 

У Мінцифри розповіли, що план дня, журнали, конструктор оцінок, динаміка досягнень, чати, бібліотека персоналізованого контенту Мрія ID та багато іншого будуть доступними у єдиній екосистемі: на порталі та в застосунку. Міністерство анонсувало функції, які планують додати цьогоріч:

  • Для дітей – гейміфікацію та внутрішню валюту – мрійки – за навчальні досягнення. Їх можна обмінювати на бонуси — квитки в кіно, майстеркласи, VR-квести.
  • Також планують інтеграцію першого функціоналу на базі ШІ – автоматичого генератора тестів і рекомендаційну систему з добору навчального відеоконтенту в застосунку.  
  • Батьки зможуть вибирати гуртки за інтересами дітей у застосунку та записуватися на них. 

Під'єднати школу до "Мрії" можна за посиланням.

  • Мрія – це ініціатива Президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство освіти і науки України разом із Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.
  • Бета-тест "Мрії" розпочався на початку літа минулого року. 
  • А вже у вересні до порталу приєдналися перші 40 шкіл. 
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