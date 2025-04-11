Міноборони кодифікувало безпілотний авіакомплекс українського виробництва "Рарог-10"

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний авіаційний комплекс вітчизняного виробництва "Рарог-10".

Про це повідомили у Міноборони України.

FPV-дрони комплексу "Рарог-10" базуються на посилених легких карбонових рамах, які витримують навантаження та маневри на високих швидкостях.

Ці безпілотники оснащуються потужними електричними двигунами, мають функціонал, який дозволяє стабільне ураження обраних цілей, та засоби огляду для роботи вдень та вночі.

"Вибухового заряду, який здатні нести FPV-дрони цього комплексу, достатньо для ураження польових фортифікацій, укриттів, озброєння і броньованої техніки ворога. Безпілотники маловразливі для засобів радіоелектронної протидії ворога", — кажуть у відомстві.