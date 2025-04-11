​Норвегія приєдналася до Коаліції дронів для України

Норвегія офіційно приєдналася до Коаліції дронів для України, яку очолюють Велика Британія та Латвія.
Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії в соцмережі Х.
Відповідний документ підписав сьогодні у Брюсселі міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.
"Норвегія тепер офіційно є частиною міжнародної Коаліції дронів на чолі з Латвією та Британією. Разом ми будуємо міцний альянс на підтримку України", - йдеться у дописі.
- Коаліція дронів була сформована в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу коаліції.
- Зараз в коаліції 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.