​Норвегія приєдналася до Коаліції дронів для України

Відповідний документ підписав сьогодні у Брюсселі міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

Норвегія офіційно приєдналася до Коаліції дронів для України, яку очолюють Велика Британія та Латвія.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії в соцмережі Х.

Відповідний документ підписав сьогодні у Брюсселі міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

"Норвегія тепер офіційно є частиною міжнародної Коаліції дронів на чолі з Латвією та Британією. Разом ми будуємо міцний альянс на підтримку України", - йдеться у дописі.