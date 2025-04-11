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​Норвегія приєдналася до Коаліції дронів для України

Відповідний документ підписав сьогодні у Брюсселі міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

​Норвегія приєдналася до Коаліції дронів для України
Vіністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік
Фото: x.com/Forsvarsdep

Норвегія офіційно приєдналася до Коаліції дронів для України, яку очолюють Велика Британія та Латвія.

Про це повідомило Міністерство оборони Норвегії в соцмережі Х.

Відповідний документ підписав сьогодні у Брюсселі міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

"Норвегія тепер офіційно є частиною міжнародної Коаліції дронів на чолі з Латвією та Британією. Разом ми будуємо міцний альянс на підтримку України", - йдеться у дописі.

  • Коаліція дронів була сформована в лютому 2024 року під час 19-ї зустрічі у форматі "Рамштайн". Ідею запропонувала Латвія. Разом із Великою Британією вони координують роботу коаліції. 
  • Зараз в коаліції 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.
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