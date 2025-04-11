У Домінікані завершили пошуково-рятувальну операцію у клубі, де обвалився дах

Центр надзвичайних операцій Домініканської Республіки завершив пошуково-рятувальну місію на місці обвалу даху у нічному клубі столиці країни Санто-Домінго.

Як пише Reuters, з-під завалів дістали тіла 221 загиблої людини. Близько 200 відвідувачам концерту вдалося вціліти.

Керівник рятувальної служби Хуан Мануель Мендез зізнався, що за 20 років перебування на посаді очільника "це було найважче завдання". Спілкуючись з пресою, він не зміг стримати сліз.

Уряд країни пообіцяв розпочати розслідування причин інциденту після того, як завершаться усі роботи з пошуку людей. Президент країни Луїс Абінадер відвідав похорон співака Руббі Переса, послухати якого прийшли гості закладу у день трагедії. Серед загиблих є й інші місцеві зірки шоу-бізнесу та спорту.