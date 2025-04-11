Аргентинські профспілки організували 24-годинний страйк проти політики Мілея

Жорстка економія з боку президента-лібертаріанця багатьом не припала до душі.

Найбільші аргентинські об'єднання працівників у четвер запустили відлік загальнонаціонального страйку, який має тривати рівно добу.

Як пише Reuters, життя в країні буквально стало на павзу: зупинили роботу аеропорти, не ходили потяги, порти не приймали вантажі, а банки та школи були зачинені. Державні лікарні та урядові відомства працювали, але лише зусиллями чергового персоналу.

Страйкарі вимагають від президента Хав'єра Мілея та його соратників повернути роботу звільненим державним службовцям, розморозити перемовини про підвищення зарплатні та відмовитися від планів щодо приватизації деяких державних компаній.