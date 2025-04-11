Шестеро людей загинули у трощі гелікоптера в Нью-Йорку

У Нью-Йорку вертоліт з туристами на борту зазнав аварії, внаслідок якої загинули шестеро людей, половина з яких - діти.

Як пише ABC News, гелікоптер близько 15 хвилин кружляв над Мангеттеном, ймовірно, здійснюючи екскурсійний політ. Раптово він розламався просто у повітрі і впав у річку Гудзон без хвостових елементів та частини основного гвинта. Шансів вижити у тих, хто перебував на борту, не було.

Рятувальники та поліція з'ясували, що жертвами трощі стали пілот та п'ятеро іспанських туристів: двоє дорослих і троє дітей. Вертоліт здійснював шостий політ за день. Причини критичної несправності, що мала наслідком руйнування у повітрі, встановлюються.