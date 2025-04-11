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Рубіо анонсував прямі перемовини США та Ірану у суботу

Вашингтон представлятиме спецпосланець президента Стів Віткофф. 

Рубіо анонсував прямі перемовини США та Ірану у суботу
Фото: Укрінформ

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для прямих переговорів його країни з Іраном щодо ядерної програми визначено місце та час.

Як пише Reuters, очільник американської дипломатії стверджує, що обговорення нової угоди з ісламською республікою відбудеться в Омані вже цієї суботи. Сполучені Штати представлятиме нині найпомітніший учасник будь-яких міжнародних перемовин адміністрації Дональда Трампа Світ Віткофф.

За словами Рубіо, у Вашингтоні сподіваються, що оманська зустріч зрештою призведе до миру на Близькому Сході. Держсекретар наголосив на ключовій позиції США: Іран ніколи не може мати ядерну зброю. 

Чиновники в американському уряді неформально підтвердили пресі, що, попри заяви Тегерана про нібито непрямі перемовини зі США за посередництва оманської сторони, під час суботньої зустрічі обидві делегації перебуватимуть в одній кімнаті. 

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