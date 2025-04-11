У Конгресі почали обговорення відмови від переведення годинників

Суспільство у США не має згоди щодо того, який саме час варто залишити.

Комерційний комітет Сенату США у четвер розпочав перші за три роки слухання щодо питання відмови від практики переводити стрілки годинника двічі на рік.

Як пише Reuters, у верхній палаті Конгресу сподіваються в ході дискусій вирішити дилему щодо того, який саме час варто залишити в країні постійним - стандартний чи літній.

Прихильники "зимового" часу стверджують, що він збігається з природніми ритмами людини. Втім на користь життя "на годину вперед" говорить економіка: світліші та довші вечори сприяють активності населення.

Цікавий підрахунок зробила Асоціація власників полів для гольфу (гольф - улюблене хобі президента США Дональда Трампа - ред.), яка стверджує, що в разі фіксації літнього часу щорічно буде зіграно на 23 мільйони раундів більше, і це принесе прибуток у розмірі 1 мільярда доларів. Натомість стандартний час на весь рік призведе до відчутних збитків.

Деякі політики пропонують Конгресу залишити це питання на розсуд окремих штатів - проте такий крок може призвести до "ефекту ковдри з клаптиків", коли різні території обчислюватимуть час по-різному.