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ЗМІ: лідер Китаю Сі Цзиньпін під час останньої “чистки” вперше за 60 років звільнив генерала

Звільнено другого генерала Народно-визвольної армії, що стало найдраматичнішим актом військової антикорупційної кампанії Сі.

ЗМІ: лідер Китаю Сі Цзиньпін під час останньої “чистки” вперше за 60 років звільнив генерала
Фото: ЕРА/UPG

Президент Китаю Сі Цзиньпін звільнив другого генерала Народно-визвольної армії, що стало найдраматичнішим актом його військової антикорупційної кампанії та першим звільненням генерала на цій посаді за 60 років, пише Financial Times.

Генерал Хе Вейдуна, молодшого із двох віцеголів Центральної військової комісії з шести членів, яку очолює Сі, усунили зі своєї посади останніми тижнями.

Крім того, що він займає посаду офіцера другого рангу в НВА, він є третім командувачем китайських військових і членом політбюро Комуністичної партії. Його усунення є останнім у довгій низці офіцерів, яких Сі звільнив з посади за ймовірну корупцію.

Його звільнення відбулося через шість місяців після того, як Сі відсторонив Мяо Хуа, іншого члена Центральної військової комісії, за “серйозні порушення дисципліни” ‒ це фраза, яка зазвичай стосується корупції в китайській армії.

Але високе становище робить його усунення набагато серйознішим, ніж відсторонення Мяо. П'ятеро людей, знайомих із ситуацією, серед яких нинішні та колишні посадовці США, заявили, що його звільнили. Шоста особа підтвердила, що генерал більше не виконує цю роль. Ще одне джерело розповіло, що його допитують органи влади.

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Ніл Томас, експерт з елітної китайської політики в Інституті політики суспільства Азії, сказав, що “чистка Хе” стане першим звільненням чинного віцеголови НВА у формі з часів генерала Хе Луна у 1967 році.

“Той факт, що Сі Цзиньпін може “очистити” заступника голови ЦВС, показує, наскільки серйозно він ставиться до викорінення корупції в армії. Сі хоче перетворити НВА на ефективну бойову силу за межами кордонів Китаю, але також на повного слугу свого внутрішнього порядку денного”, ‒ сказав Томас. 

Томас додав, що НВА є “основним гарантом правління партії всередині Китаю і особливо важливою у періоди високої внутрішньої невизначеності, наприклад, економічних потрясінь від торгової війни між США та Китаєм”.

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