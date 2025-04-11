Верховний суд США наказав Трампу сприяти поверненню незаконно депортованого сальвадорця

У березні мігранта, який легально проживає в Меріленді, помилково затримали під час антибандитської операції і відправили до сальвадорської в'язниці.

Верховний суд Сполучених Штатів у четвер наказав адміністрації президента Дональда Трампа сприяти поверненню сальвадорця, який був помилково депортований до Сальвадору в березні, пише DW.

Кілмар Абрего Гарсіа був серед понад 200 осіб, відправлених у велику антитерористичну в'язницю в Сальвадорі в рамках репресій адміністрації Трампа проти підозрюваних членів банди у співпраці з урядом Сальвадору.

Після депортації Абрего Гарсіа юристи Міністерства юстиції США визнали, що це сталося через “адміністративну помилку”. Його справа є частиною більшої напруженості між адміністрацією Трампа та судами з приводу належного судового процесу при проведенні депортацій на основі ймовірних злочинів.

Після депортації Гарсіа суди нижчої інстанції 4 квітня наказали уряду повернути його до США до понеділка, але Верховний суд відклав це розпорядження після прохання адміністрації Трампа скасувати рішення суду нижчої інстанції.

У четвер Верховний суд підтримав це рішення та заявив, що наказ судді “належним чином вимагає від уряду “сприяти” звільненню Абрего Гарсіа з-під варти в Сальвадорі та забезпечити, щоб його справа розглядалася так, як це було б, якби його неправомірно відправили до Сальвадору”.

“До цього дня уряд не посилався на жодну законну підставу для несанкціонованого арешту Абрего Гарсіа, його вивезення до Сальвадору чи його ув’язнення у в’язниці Сальвадору. І не міг цього зробити”, ‒ написала у заяві ліберальна суддя Соня Сотомайор.

Адміністрація попросила “розпорядження цього суду, яке дозволяє йому залишити Абрего Гарсіа, чоловіка і батька без кримінального минулого, у в’язниці Сальвадору без жодних причин, визнаних законом”, – йдеться далі в заяві.

Суддя суду нижчої інстанції Паула Ксініс, яка видала початковий наказ, у четвер заявила, що США повинні “вжити всіх доступних заходів для якнайшвидшого повернення Абрего Гарсіа до Сполучених Штатів”.