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Держдеп заявив, що США обговорюють з Росією лише припинення вогню

До припинення бойових дій інших тем не буде.

Держдеп заявив, що США обговорюють з Росією лише припинення вогню
Фото: medium.com

Спікерка Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу для преси підкреслила, що припинення вогню є наразі єдиним, що може обговорюватися під час дипломатичних контактів з Росією.

За словами посадовиці, у Вашингтоні не бачать сенсу порушувати інші теми, поки не буде досягнуто "головної мети", яка полягає у припиненні бойових дій.

Брюс назвала війну в Україні "м'ясорубкою, у якій динаміка не може бути вирішена військовим шляхом". Поки не припиняться "стрілянина та вбивства", США будуть зосереджені лише на перемир'ї, без фіналізації інших параметрів.

У Держдепі підтвердили слова очільника відомства Марко Рубіо, що "за кілька тижнів ми дізнаємося, як серйозно налаштована Росія". США "будуть уважно стежити за поведінкою" Кремля. 

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