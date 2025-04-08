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Трамп висловив невдоволення російськими бомбардуваннями України

Республіканець пояснив, чому проти Росії не впроваджено жодних мит.

Трамп висловив невдоволення російськими бомбардуваннями України
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

На пресконференції за підсумками зустрічі у Білому домі з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаяньгу президент США Дональд Трамп заявив, що він "незадоволений" тим, що росіяни продовжують атакувати Україну.

Як пише CNN, відповідаючи на запитання щодо ракетних обстрілів Кривого Рогу та Києва, республіканець сказав, що "не розуміє, що відбувається", а також додав, що "вони бомблять як божевільні, і це нехороша ситуація".  

За словами Трампа, його чиновники зустрічаються з представниками України та Росії, і "ми стаємо все ближчими" - але без уточнення, чи йдеться про прогрес у перемовинах щодо припинення вогню.

Президент також пояснив відсутність Росії у списку країн, проти яких США запровадили підвищені мита: нібито "ми не ведемо з ними бізнесу, бо вони у війні".

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