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Росіяни обстріляли 7 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли області.

Росіяни обстріляли 7 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Станом на 21:00 7 квітня російських обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 147 вибухів. 

Краснопільську громаду росіяни атакували КАБами, мінометами, артилерією, РСЗВ та дронами.

По Великописарівській громаді загарбники били дронами та артилерією.

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Миропільську громаду ворог обстріляв з артилерії, а Білопільську та Есманьську - дронами.

Шалигинську громаду армія РФ атакувала з мінометів та дронами.

По Юнаківській громаді російські військові вдарили з мінометів, артилерії, РСЗВ, дронами та КАБами.

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