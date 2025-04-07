ДПСУ: Сили оборони повністю контролюють Басівку на Сумщині

Населений пункт Басівка у Cумській області перебуває під повним контролем Сил оборони України.

Про це заявив речник Держприкордслужби України Андрій Демченко, пише Укрінформ.

Демченко зазначає, що ворог не припиняє спроби перейти кордон, діючи малими штурмовими групами.

"Ворог не припиняє як свою дезінформаційну кампанію, так і, на жаль, спроби заходити на нашу територію. Тактика дій противника, як і раніше, малі штурмові групи, які переходять кордон. Часто помічаємо такі групи, які намагаються прорватися, в тому числі і на квадроциклах, і фактично за допомогою техніки. Їхня задача — максимально глибоко заїхати на територію України, в тому числі це стосується напрямку населеного пункту Басівка, для того щоб накопичуватися, закріпитися, дочекатися підкріплення і вже вести активні бойові дії по території України. Але Басівка під повним контролем складових Сил оборони України", — наголошує Демченко.

Оборонці утримують позиції на північному прикордонні, де ворог не припиняє спроб прорватися на територію України.

"Наші хлопці з підрозділів Державної прикордонної служби, Збройних сил України максимально знищують противника — як ті групи, які переходять кордон і їдуть на квадроциклах, так і ті групи, які ще підходять до нашої лінії кордону", — додав Демченко.

Однак, як наголошує речник, не варто виключати спроб ворога розширити зону активних бойових дій по лінії кордону, зокрема в межах Сумської області.

"Це понад 530 кілометрів. Маємо бути готові на всіх напрямках протидіяти ворожим штурмовим групам, диверсійно-розвідувальним групам або іншим більшим силам, якщо ворог спробує їх застосовувати. Для цього кожна складова Сил оборони України має свою смугу оборони й укріплює у фортифікаційному відношенні позиції, щоб воїнам було легше стримувати противника на всіх відтинках", — каже речник.