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Українські правоохоронці ідентифікували кадирівця, який викрав і ґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївщини

26-річний уродженець Ставропільського краю добровільно вступив в лави спецпризначенців "Ахмат" і  приїхав на війну в Україну.

Українські правоохоронці ідентифікували кадирівця, який викрав і ґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївщини
Фото: скріншот з відео Нацполіції

Слідчі поліції ідентифікували кадирівця з чеченського спецпідрозділу "Ахмат", який викрав і три доби ґвалтував неповнолітніх дівчат під час окупації Миколаївщини. 

Про це повідомляє Національна поліція України.

19 березня 2022 року підозрюваний разом з іншими російськими військовими захопив Снігурівську громаду. Увійшовши до міста, кадирівці почали залякувати, грабувати, бити й катувати місцеве населення.

Окупант вдерся в одну з покинутих квартир українського військового, який перебував на фронті. Потім викрив і погрожуючи зброєю, привів туди двох неповнолітніх дівчат — 13 та 15 років. Там він ґвалтував і залякував дітей три доби. 

Крім того, зловмисник дізнався, що мати однієї з дівчат — кадрова військова і наразі перебуває у полоні. За це він побив дитину. На третій день дівчатам пощастило втекти через вікно в момент відсутності окупанта.

Незабаром російські війська почали відступати, з ними втекли і кадирівці. Слідчі поліції почали документувати їх злочини одразу після деокупації. Серед інших, вони ідентифікували і ґвалтівника малолітніх дівчат — 26-річного уродженця Ставропільського краю, який добровільно вступив в лави спецпризначенців "Ахмат", пройшов підготовку в "російському університеті спецназу" в Чечні й приїхав на війну в Україну.

Слідчі поліції оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі поліції роблять усе можливе, аби встановити всіх причетних до правопорушень, скоєних росіянами на окупованих територіях.

  • Так звані кадировці почали заходити на територію України в перші дні широкомасштабного військового вторгнення Росії. Основним їхнім завданням було залякування та геноцид українців. 
  • Воєнна розвідка України оприлюднила список бойовиків з Чеченської Республіки, які в березні – травні 2022 року брали участь у російській агресії.
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