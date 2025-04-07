Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині, є жертви

Російські військові атакували місто Костянтинівку Донейької області, унаслідок ворожих ударів 1 людина загинула, ще 2 — зазнали поранень.
Про наслідки російського обстрілу розповідає очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки. У місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач", — каже він.
Серед поранених — 9-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення за місцем проживання. Дитину разом із сім'єю раніше евакуювали до більш безпечного регіону, однак у березні родина повернулася назад до Костянтинівки.
- Російські війська щодня завдають ударів по населених пунктах Донецької області. В ОВА закликають мешканців прифронтових міст та сіл евакуюватися у безпечніші місця.