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Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині, є жертви

Серед постраждалих 9-річна дитина, родина якої після евакуації повернулася назад у місто.

Росіяни вдарили по Костянтинівці на Донеччині, є жертви
обстріли Костянтинівки
Фото: Вадим Філашкін

Російські військові атакували місто Костянтинівку Донейької області, унаслідок ворожих ударів 1 людина загинула, ще 2 — зазнали поранень.

Фото: Вадим Філашкін

Про наслідки російського обстрілу розповідає очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки. У місті пошкоджено 8 приватних будинків, 3 адмінбудівлі, крамницю і лінію електропередач", — каже він.

Серед поранених — 9-річна дівчинка, яка отримала осколкове поранення за місцем проживання. Дитину разом із сім'єю раніше евакуювали до більш безпечного регіону, однак у березні родина повернулася назад до Костянтинівки.

Фото: Вадим Філашкін

  • Російські війська щодня завдають ударів по населених пунктах Донецької області. В ОВА закликають мешканців прифронтових міст та сіл евакуюватися у безпечніші місця. 
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